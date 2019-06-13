Происшествия

Звезда российского МТВ впал в алкогольную кому

14 июня10:43

Бывшего ведущего телеканала MTV Михаила Рольника госпитализировали в Москве. Как пишут «Дни.ру», мужчина впал в кому и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Экс-ведущего нашли без сознания на детской площадке на северо-западе Москвы, отмечает РИА ФАН. Там он пролежал несколько часов до прибытия скорой.

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Как уточняет Утро.ру, в крови известного в прошлом телеведущего нашли 4,2 промилле алкоголя.

Напомним, что Михаил Рольник был ведущим программ «12 злобных зрителей» и «Shit-парад». На MTV он работал с 1999 года.

Ранее, вечером 4 июня в Москве госпитализировали продюсера, заслуженного артиста РФ Бари Алибасова, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Участник группы «На-На» Владимир Политов в интервью НСН опроверг слухи о предстоящей операции продюсера.

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ФОТО: Instagram // @mikhailrolnik
ТЕГИ:Кома