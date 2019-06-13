Звезда российского МТВ впал в алкогольную кому

Бывшего ведущего телеканала MTV Михаила Рольника госпитализировали в Москве. Как пишут «Дни.ру», мужчина впал в кому и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Экс-ведущего нашли без сознания на детской площадке на северо-западе Москвы, отмечает РИА ФАН. Там он пролежал несколько часов до прибытия скорой.