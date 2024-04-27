На Кубани при атаке дронов повреждена ректификационная колонна на Славянском НПЗ

«На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Синяговский указал, что благодаря системе защиты резервуарный парк не пострадал. Возгорание после атаки было ликвидировано совместными усилиями ответственных служб. Никто не пострадал.

Как сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на данные МЧС региона, на Славянском НПЗ произошел пожар на площади 5 кв. м, зафиксировано повреждение сепаративной установки.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью 27 апреля Украина попыталась атаковать беспилотниками НПЗ и объекты инфраструктуры в регионе. Всего в Славянском, Северском и Кущевском районах было подавлено более 10 дронов, отмечает телеканал «360».

