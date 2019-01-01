Общество

Чурикова опровергла слухи об алкоголизме впавшего в кому ведущего MTV

14 июня12:43
Станислав Меркулов

Генеральный директор телеканала MTV Россия Яна Чурикова рассказала НСН, что, вопреки слухам, ее бывший коллега Михаил Рольник был востребован в медиа-бизнесе.

Экс-ведущий MTV Михаил Рольник впал в кому. 40-летний мужчина был госпитализирован с детской площадки на северо-западе столицы. В его крови при этом было обнаружено 4,2 промилле алкоголя. Инцидент произошел еще 8 июня, но стало известно о нем только накануне. Сообщается, что в данный момент ведущий подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в критическом состоянии. После случившегося в прессе активно начали появляться сообщения об алкоголизме Михаила, который связывали с тем, что ведущий не мог найти себе места на телевидении.

Генеральный директор обновленного телеканала MTV Россия, Яна Чурикова, работавшая вместе с Рольником в программе «12 злобных зрителей», в интервью НСН опровергла слухи о злоупотреблениях алкоголем своего коллеги и попросила журналистов не искать желтые сенсации в момент, когда человек находится в тяжелом состоянии.

«Я никогда не знала и не видела Михаила с такой стороны. Но совершенно точно не нужно поддаваться истерии по поводу невостребованности человека. У него были и место работы, и необходимость реализовывать себя. Не стоит сейчас всем резко вставать в романтическую позу и пытаться увязывать между собой вещи, которые могут быть никак не связаны. Давайте без эмоций просто пожелаем человеку здоровья», - призвала она.

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Яна Чурикова рассказала, что периодически общается с Рольником, по ее словам, в последнее время он благополучно работал в медиа-сфере.

«Мы периодически общаемся, мы не потеряли связь со времен MTV. Да, он малообщителен, когда ему не хочется общаться, но, тем не менее, связи с людьми не терял. Не скажу, что общались часто, но периодически возникали, скажем, в жизни друг друга. Я знаю, что он работал копирайтером на "Серебряном дожде", насколько мне также известно, его последнее место работы – это Rambler Group, поэтому у меня ощущение, что человек не потерялся, что он востребован в медиа. Возможно, люди исчезают с радаров массовой аудитории, но не теряют себя, это главное, как мне кажется», - отметила она.

Михаил Рольник работал на MTV с 1999 года. Зрителям он запомнился, в частности, в качестве ведущего программ «12 злобных зрителей» и «Shit-парад».

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ФОТО: facebook.com
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