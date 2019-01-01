Чурикова опровергла слухи об алкоголизме впавшего в кому ведущего MTV

Экс-ведущий MTV Михаил Рольник впал в кому. 40-летний мужчина был госпитализирован с детской площадки на северо-западе столицы. В его крови при этом было обнаружено 4,2 промилле алкоголя. Инцидент произошел еще 8 июня, но стало известно о нем только накануне. Сообщается, что в данный момент ведущий подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в критическом состоянии. После случившегося в прессе активно начали появляться сообщения об алкоголизме Михаила, который связывали с тем, что ведущий не мог найти себе места на телевидении.

Генеральный директор обновленного телеканала MTV Россия, Яна Чурикова, работавшая вместе с Рольником в программе «12 злобных зрителей», в интервью НСН опровергла слухи о злоупотреблениях алкоголем своего коллеги и попросила журналистов не искать желтые сенсации в момент, когда человек находится в тяжелом состоянии.

«Я никогда не знала и не видела Михаила с такой стороны. Но совершенно точно не нужно поддаваться истерии по поводу невостребованности человека. У него были и место работы, и необходимость реализовывать себя. Не стоит сейчас всем резко вставать в романтическую позу и пытаться увязывать между собой вещи, которые могут быть никак не связаны. Давайте без эмоций просто пожелаем человеку здоровья», - призвала она.