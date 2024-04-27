Минобороны: Над Краснодарским краем и Крымом сбили 68 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников самолетного типа над Краснодарским краем и Крымом. Об этом сообщило Минобороны.

На Кубани при атаке дронов повреждена ректификационная колонна на Славянском НПЗ

По данным ведомства, ночью 27 апреля были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два... уничтожены над Крымским полуостровом», — подчеркнули в министерстве.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о подавлении в Славянском, Северском и Кущевском районах региона свыше десяти дронов, пытавшихся атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:КрымКраснодарский КрайБеспилотникиМинобороны

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