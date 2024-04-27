В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют в России

Законопроект уже вносился в ноябре 2022 года, теперь документ был доработан. В частности, проект предусматривает, что требования к деятельности осуществляющих майнинг цифровой валюты граждан и юрлиц будут устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком. Майнинг разрешат только российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в соответствующий реестр. При этом физлица, не превышающие установленные властями лимиты энергопотребления, получат право вести майнинг без включения в реестр.

Предполагается, что осуществляющие майнинг цифровой валюты граждане должны будут предоставлять в уполномоченный орган данные о получении валюты в результате майнинга, сведения об адресах-идентификаторах. При этом Росфинмониторинг будет вести перечень подобных адресов, операции по которым могли проводиться для отмывания доходов либо финансирования терроризма.

Законопроект с учетом рисков, связанных с оборотом цифровой валюты, предусматривает возможность реализации полученных в результате майнинга средств без использования информационной инфраструктуры РФ. Документ напрямую запрещает организацию обращения цифровой валюты в стране, запрещает рекламу или предложение в другой форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, товаров либо работ и услуг для выпуска, организации обращения такой валюты. Предполагается, что обращение цифровой валюты запретят с 1 сентября.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе поспособствует «обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют».

