В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют в России
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым повторно внесла в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании майнинговой деятельности, предлагающий запретить организацию обращения цифровой валюты в России. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
Законопроект уже вносился в ноябре 2022 года, теперь документ был доработан. В частности, проект предусматривает, что требования к деятельности осуществляющих майнинг цифровой валюты граждан и юрлиц будут устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком. Майнинг разрешат только российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в соответствующий реестр. При этом физлица, не превышающие установленные властями лимиты энергопотребления, получат право вести майнинг без включения в реестр.
Предполагается, что осуществляющие майнинг цифровой валюты граждане должны будут предоставлять в уполномоченный орган данные о получении валюты в результате майнинга, сведения об адресах-идентификаторах. При этом Росфинмониторинг будет вести перечень подобных адресов, операции по которым могли проводиться для отмывания доходов либо финансирования терроризма.
Законопроект с учетом рисков, связанных с оборотом цифровой валюты, предусматривает возможность реализации полученных в результате майнинга средств без использования информационной инфраструктуры РФ. Документ напрямую запрещает организацию обращения цифровой валюты в стране, запрещает рекламу или предложение в другой форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, товаров либо работ и услуг для выпуска, организации обращения такой валюты. Предполагается, что обращение цифровой валюты запретят с 1 сентября.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе поспособствует «обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над Краснодарским краем и Крымом сбили 68 БПЛА
- В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют в России
- В Армении контрактники присоединились к протестам из-за делимитации границы
- На Кубани при атаке дронов повреждена ректификационная колонна на Славянском НПЗ
- При разборе завалов дома в Токмаке найдено тело мужчины
- На Ставрополье загорелся рынок на площади тысяча квадратных метров
- Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте умер в 63 года
- Устроивших массовую драку на Кубани граждан Узбекистана выдворят из РФ
- На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Байден признался, что думал об уходе из жизни после гибели жены и дочери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru