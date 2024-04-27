В Армении контрактники присоединились к протестам из-за делимитации границы

«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — отмечается в сообщении.

Минобороны Армении заявило, что принимает меры после появления видео с военными на акции протеста. Ведомство предупредило об ответственности за подобные действия.

Ранее Армения и Азербайджан начали делимитацию границы, согласовав прохождение отдельных отрезков рубежей между восемью селами для приведения их в соответствие с «юридически обоснованной межреспубликанской границей», существовавшей на момент распада СССР. Между двумя государствами уже установили первый пограничный столб, отмечает телеканал «360».

