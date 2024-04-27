В Армении контрактники присоединились к протестам из-за делимитации границы
Жители Армении вышли на акцию протеста в приграничном селе Киранц Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. К демонстрантам присоединились военнослужащие, сообщила в соцсетях общественная инициатива «Тавуш во имя родины».
«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — отмечается в сообщении.
Минобороны Армении заявило, что принимает меры после появления видео с военными на акции протеста. Ведомство предупредило об ответственности за подобные действия.
Ранее Армения и Азербайджан начали делимитацию границы, согласовав прохождение отдельных отрезков рубежей между восемью селами для приведения их в соответствие с «юридически обоснованной межреспубликанской границей», существовавшей на момент распада СССР. Между двумя государствами уже установили первый пограничный столб, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru