«Омерзительно»: Историк Соколов накричал на судью, требуя обнародовать переписку с убитой аспиранткой
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, потребовал от судьи огласить его личную переписку с девушкой на открытом судебном заседании. Защита потерпевшей, напротив, настаивала на закрытом заседании.
Как пишет Znak.com, 63-летний историк сорвался и повысил голос на судью. Та в ответ сделала ему замечание.
Соколов, в частности, заявил, что сказанное девушкой в его адрес было «омерзительно и гнусно». «За счет прессы создалось отторжение ко мне, потому что люди этого не знают, люди не знают что она творила, люди думают, что это чистая невинная девочка!» - перешёл на крик Соколов. По его словам, девушка оскорбляла его детей и писала «страшные вещи».
Суд пока не решил, какую часть переписки Соколова и Ещенко можно оглашать публично. Следующее заседание по этому вопросу назначено на 6 июля.
Соколова с рюкзаком, в котором были части тела убитой им аспирантки, вытащили из реки Мойки 9 ноября 2019 года. Позже он дал признательные показания. Недавно из материалов дела в СМИ утекло видео ссоры Соколова и Ещенко, на котором доведённая до истерики девушка выбивает телефон из рук у историка.
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