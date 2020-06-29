«Омерзительно»: Историк Соколов накричал на судью, требуя обнародовать переписку с убитой аспиранткой

Как пишет Znak.com, 63-летний историк сорвался и повысил голос на судью. Та в ответ сделала ему замечание.

Соколов, в частности, заявил, что сказанное девушкой в его адрес было «омерзительно и гнусно». «За счет прессы создалось отторжение ко мне, потому что люди этого не знают, люди не знают что она творила, люди думают, что это чистая невинная девочка!» - перешёл на крик Соколов. По его словам, девушка оскорбляла его детей и писала «страшные вещи».

Суд пока не решил, какую часть переписки Соколова и Ещенко можно оглашать публично. Следующее заседание по этому вопросу назначено на 6 июля.

Соколова с рюкзаком, в котором были части тела убитой им аспирантки, вытащили из реки Мойки 9 ноября 2019 года. Позже он дал признательные показания. Недавно из материалов дела в СМИ утекло видео ссоры Соколова и Ещенко, на котором доведённая до истерики девушка выбивает телефон из рук у историка.

