Названы имена погибших под Житомиром украинских летчиков

Названы имена еще двух из трех пилотов, которые разбились в результате столкновения двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 25 августа. Их обнародовало командование украинских Военно-воздушных сил (ВВС).

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Погибшие служили в 40-й бригаде тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Погибли майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин. Последний был заместителем командира бригады», – сообщают журналисты Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» 27 августа.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения 25 августа на Украине двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39, погиб пилот 40-й бригады тактической авиации под позывным Juice («Джус»), который служил на истребителе МиГ-29. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Шустров
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