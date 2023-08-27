Названы имена погибших под Житомиром украинских летчиков
Названы имена еще двух из трех пилотов, которые разбились в результате столкновения двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 25 августа. Их обнародовало командование украинских Военно-воздушных сил (ВВС).
Погибшие служили в 40-й бригаде тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Погибли майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин. Последний был заместителем командира бригады», – сообщают журналисты Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» 27 августа.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения 25 августа на Украине двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39, погиб пилот 40-й бригады тактической авиации под позывным Juice («Джус»), который служил на истребителе МиГ-29. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
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