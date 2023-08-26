«СТРАНА.ua»: в Житомирской области Украины столкнулись учебные самолёты Л-39

По данным издания, происшествие произошло в пятницу, 25 августа. В результате инцидента погибли трое летчиков, среди которых оказался пилот 40-й бригады тактической авиации под позывным Juice («Джус»), который служил на истребителе МиГ-29.

Ранее произошло крушение самолета Embraer Legacy главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

