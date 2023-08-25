Следствие изъяло бортовые самописцы упавшего самолета Пригожина

Следственный комитет России сообщил об изъятии бортовых самописцев упавшего в Тверской области самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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На месте падения самолета обнаружено 10 тел погибших. Для установления личностей ведутся молекулярно-генетические экспертизы.

«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия», - отметила пресс-служба СК.

Также изымается документация, необходимая для установления обстоятельств трагедии. Будут назначены дополнительные экспертизы, заявил Следком.

Самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир группы Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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