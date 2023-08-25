Следствие изъяло бортовые самописцы упавшего самолета Пригожина
Следственный комитет России сообщил об изъятии бортовых самописцев упавшего в Тверской области самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте падения самолета обнаружено 10 тел погибших. Для установления личностей ведутся молекулярно-генетические экспертизы.
«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия», - отметила пресс-служба СК.
Также изымается документация, необходимая для установления обстоятельств трагедии. Будут назначены дополнительные экспертизы, заявил Следком.
Самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир группы Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦСКА упустил победу над аутсайдером РПЛ «Оренбургом»
- Следствие изъяло бортовые самописцы упавшего самолета Пригожина
- ФРС объявила о готовности вновь повысить процентную ставку из-за инфляции
- Британская разведка предположила, что Евгений Пригожин погиб
- Bloomberg: Запад может сократить помощь Киеву из-за дефицита боеприпасов
- Суд арестовал на два месяца сбившего 11 человек в Калуге
- Сбившая трех детей в Москве Валерия Башкирова вышла по УДО
- Глава ВТБ Костин избран председателем совета директоров ОСК
- В России временно приостановили выдачу сельской ипотеки
- Даниил Медведев вошел в ТОП-5 самых богатых теннисистов мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru