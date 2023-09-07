Жителя Татарстана задержали за попытку уехать на Украину и вступить в ВСУ

Россиянин был задержан в Белгородском районе региона.

«Установлено, что житель г. Альметьевск (Татарстан), 1994 г.р., намеревался незаконно пересечь государственную границу», — приводит РИА Новости сообщение УФСБ.

По данным правоохранителей, задержанный планировал вступить в вооруженное формирование «Легион "Свобода России"» (запрещенная в РФ террористическая организация). Против мужчины возбудили уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ задержала жителя Краснодарского края, пытавшегося выехать из России для вступления в ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

