Жителя Татарстана задержали за попытку уехать на Украину и вступить в ВСУ
Сотрудники ФСБ и МВД задержали жителя Татарстана, который пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Белгородской области.
Россиянин был задержан в Белгородском районе региона.
«Установлено, что житель г. Альметьевск (Татарстан), 1994 г.р., намеревался незаконно пересечь государственную границу», — приводит РИА Новости сообщение УФСБ.
По данным правоохранителей, задержанный планировал вступить в вооруженное формирование «Легион "Свобода России"» (запрещенная в РФ террористическая организация). Против мужчины возбудили уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации.
Ранее ФСБ задержала жителя Краснодарского края, пытавшегося выехать из России для вступления в ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru