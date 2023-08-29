ФСБ задержала собиравшегося совершить теракт жителя Калужской области

Теракт на объекте критической инфраструктуры предотвращен в Калуге, атаку готовил сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также ... намеревался совершить террористический акт», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, после теракта злоумышленник планировал уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ в составе «Азова», пишет Ura.ru. У мужчины обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, инструкции по изготовлению бомбы и переписку с координатором.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника, к совершению теракта, об участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Гражданину предъявлено обвинение. Мужчина признался в подготовке теракта в Калужской области, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:УкраинаТерактКалужская ОбластьФСБ

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