Жителя Приангарья заподозрили в работе на разведку Украины
Правоохранители Иркутской области возбудили уголовное дело против 23-летнего жителя Ангарска, которого заподозрили в сборе информации для украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«Установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции», — заявили в ведомстве.
В дальнейшем подозреваемый намеревался передать данные представителю Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, мужчина также распространял листовки, дискредитирующие использование Вооруженных сил России, отмечает телеканал «360».
Злоумышленника задержали, против него возбудили дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной (иностранной) организацией.
Ранее ФСБ задержала россиянина — сторонника украинских националистов, который по заданию украинских спецслужб передавал сведения о следующих через Крым военных грузах, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru