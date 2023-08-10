Жителя Самарской области задержали за отправку Киеву данных о военных эшелонах
ФСБ пресекла направленную против безопасности России противоправную деятельность жителя Самарской области, причастного к госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
«Установлено, что гражданин России инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области», — отметили в ФСБ.
Злоумышленник передавал снимки и информацию о месте съемки и числе военной техники.
Против россиянина возбудили уголовное дело о государственной измене, ему грозит 12-20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Ранее ФСБ задержала гражданина РФ, который в июне по заданию украинских спецслужб совершил подрыв газопровода в Крыму, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru