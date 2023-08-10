Жителя Самарской области задержали за отправку Киеву данных о военных эшелонах

«Установлено, что гражданин России инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области», — отметили в ФСБ.

Злоумышленник передавал снимки и информацию о месте съемки и числе военной техники.

Против россиянина возбудили уголовное дело о государственной измене, ему грозит 12-20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Ранее ФСБ задержала гражданина РФ, который в июне по заданию украинских спецслужб совершил подрыв газопровода в Крыму, напоминает RT.

