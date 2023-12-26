Жителя Подмосковья задержали за передачу Украине данных о военных объектах

Многие россияне получат пенсии и другие соцвыплаты за январь следующего года досрочно

Танкист Александр Трошин рассказал о присвоении ему внеочередного звания лично президентом России

СК не стал возбуждать уголовное дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки о российской армии

В Хакасии после обрушения детской горки задержан замглавы поселкового совета

В России могут снизить НДС на елочные игрушки