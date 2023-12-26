Жителя Подмосковья задержали за передачу Украине данных о военных объектах

Жителя Московской области задержали по подозрению в передаче Украине данных об объектах Минобороны России. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Чувашии.

ФСБ задержала в Ростовской области украинского шпиона

По данным ведомства, уроженец Подмосковья 1999 года рождения — сторонник одной из украинских националистических организаций — передавал ее представителям информацию о расположении российских военных объектов и промышленных предприятий в Московской и Калужской областях. Также в январе-декабре текущего года фигурант перечислял деньги украинским вооруженным формированиям, пишет RT.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Ранее под Псковом задержали жителя Крыма, которого обвинили в госизмене в пользу Украины, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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