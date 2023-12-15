ФСБ задержала в Ростовской области украинского шпиона

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области украинца, который собирал в зоне спецоперации информацию о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных Сил РФ, сообщает РИА Новости.

Жителя Красноярского края арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Уточняется, что 40-летний мужчина посредством интернет-мессенджера передавал добытые сведения Главному управлению разведки Минобороны.

«Подозреваемый задержан... изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителями украинских спецслужб», - указали силовики.

В УФСБ РФ по Ростовской области добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».

Ранее хакеры RaHDit призвали сотрудничающих со Службой безопасности Украины россиян немедленно сдаться, так как их данные были переданы российским спецслужбам, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаШпионРостовская ОбластьФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры