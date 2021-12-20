Жителя Батайска отправили в колонию за демонстрацию ножа школьникам

Так, 8 сентября мужчина на остановке общественного транспорта, расположенной недалеко от школы, ругался нецензурными выражениями и демонстрировал несовершеннолетним кухонный нож. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали виновным в хулиганстве, совершенным с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее пациент ранил врача ножом в московской стоматологии в Ясном проезде. Согласно данным, мужчина ударил врача из-за того, что был недоволен лечением зубов.

