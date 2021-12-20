Жителя Батайска отправили в колонию за демонстрацию ножа школьникам

Суд в Ростовской области приговорил к восьми месяцам колонии 55-летнего мужчину, который на остановке общественного транспорта демонстрировал нож жителям города, в том числе школьникам. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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Так, 8 сентября мужчина на остановке общественного транспорта, расположенной недалеко от школы, ругался нецензурными выражениями и демонстрировал несовершеннолетним кухонный нож. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали виновным в хулиганстве, совершенным с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее пациент ранил врача ножом в московской стоматологии в Ясном проезде. Согласно данным, мужчина ударил врача из-за того, что был недоволен лечением зубов.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:КолонияСудРоссия
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