СМИ: в Москве курьера «Яндекс.Еда» ударили ножом в шею
Пьяный мужчина напал с ножом на 20-летнего курьера «Яндекс.Еда» неподалеку от остановки «Рязанский проспект» в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным Telegram-канала, пострадавший является уроженцем Таджикистана. В результате нападения он потерял много крови, врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести.
Нападавшего задержала полиция, им оказался 40-летний уроженец Кемеровской области. Очевидцы отмечают, что россиянин был в сильно пьян, а при нападении он выкрикнул, что «такие доставщики лишили его работы».
В пресс-службе компании «Яндекс.Еда» сообщили НСН, что делают все возможное, чтобы помочь своему сотруднику.
«Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами – пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему. Курьеры-партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 млн. рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь», - уточнили представители сервиса.
Ранее в Москве пациент ранил врача ножом в стоматологии в Ясном проезде. По данным СМИ, нападавшим оказался бывший гендиректор продюсерского центра «Парадиз» Мурад Оганесян, снявший фильм «Сволочи».
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