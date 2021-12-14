СМИ: в Москве курьера «Яндекс.Еда» ударили ножом в шею

Нападавшего задержала полиция, им оказался 40-летний уроженец Кемеровской области. Очевидцы отмечают, что россиянин был в сильно пьян, а при нападении он выкрикнул, что «такие доставщики лишили его работы».

В пресс-службе компании «Яндекс.Еда» сообщили НСН, что делают все возможное, чтобы помочь своему сотруднику.

«Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами – пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему. Курьеры-партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 млн. рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь», - уточнили представители сервиса.

Ранее в Москве пациент ранил врача ножом в стоматологии в Ясном проезде. По данным СМИ, нападавшим оказался бывший гендиректор продюсерского центра «Парадиз» Мурад Оганесян, снявший фильм «Сволочи».