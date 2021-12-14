СМИ: в Москве курьера «Яндекс.Еда» ударили ножом в шею

Пьяный мужчина напал с ножом на 20-летнего курьера «Яндекс.Еда» неподалеку от остановки «Рязанский проспект» в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, пострадавший является уроженцем Таджикистана. В результате нападения он потерял много крови, врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести.

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Нападавшего задержала полиция, им оказался 40-летний уроженец Кемеровской области. Очевидцы отмечают, что россиянин был в сильно пьян, а при нападении он выкрикнул, что «такие доставщики лишили его работы».

В пресс-службе компании «Яндекс.Еда» сообщили НСН, что делают все возможное, чтобы помочь своему сотруднику.

«Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами – пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему. Курьеры-партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 млн. рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь», - уточнили представители сервиса.

Ранее в Москве пациент ранил врача ножом в стоматологии в Ясном проезде. По данным СМИ, нападавшим оказался бывший гендиректор продюсерского центра «Парадиз» Мурад Оганесян, снявший фильм «Сволочи».

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:ПолицияНападениеМосква
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