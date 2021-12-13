Мужчина с ножом напал на врача в московской стоматологии

Ранее выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре устроил взрыв на территории обители. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» после взрыва в гимназии обратил внимание на плохие отзывы, которые оставляют этому учебному заведению. По его мнению, следствие должно их учесть.

