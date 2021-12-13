Мужчина с ножом напал на врача в московской стоматологии

Пациент ранил врача ножом в стоматологии в Москве в Ясном проезде. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Согласно данным, мужчина ударил врача из-за того, что был недоволен лечением зубов. На месте происшествия работает полиция.

Мужчина ранил из травматического пистолета пять охранников ночного клуба под Курском

Ранее выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре устроил взрыв на территории обители. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» после взрыва в гимназии обратил внимание на плохие отзывы, которые оставляют этому учебному заведению. По его мнению, следствие должно их учесть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:ВрачиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры