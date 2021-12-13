Мужчина с ножом напал на врача в московской стоматологии
Пациент ранил врача ножом в стоматологии в Москве в Ясном проезде. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Согласно данным, мужчина ударил врача из-за того, что был недоволен лечением зубов. На месте происшествия работает полиция.
Ранее выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре устроил взрыв на территории обители. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» после взрыва в гимназии обратил внимание на плохие отзывы, которые оставляют этому учебному заведению. По его мнению, следствие должно их учесть.
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