Жителя Алтая задержали за финансирование террористической организации из Украины
Жителя Алтайского края задержали за финансирование украинской террористической организации, мужчина перевел криптовалюту для закупки беспилотников и военного оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«Гражданин принял решение оказать финансовую помощь на приобретение террористической организацией беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования для ведения боевых действий против Российской Федерации», — отметили в ведомстве, указав, что фигурант был участником интернет-сообщества военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в РФ.
По данным следствия, задержанный приобрел со своей банковской карты виртуальную валюту и затем перевел ее на криптокошелек, используемый представителями террористического формирования.
Правоохранители возбудили дело по статье о финансировании терроризма. Фигурант признал вину в содеянном. Мужчину заключили под стражу.
Ранее жителя Крыма задержали по подозрению в вымогательстве денег для украинской армии, сообщает телеканал «360».
Между тем Генпрокуратура России сообщила, что в 2023 году в стране заблокировали 306 сайтов с призывами к финансированию ВСУ, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8
- МЧС доставит еще 30 тонн гумпомощи жителям Газы
- Трассу М-12 «Восток» закрыли из-за снегопада
- В Белгороде пятерых подростков задержали из-за нападений на прохожих
- СМИ: В России возник дефицит уникального препарата от повторного инфаркта
- Макрон пообещал передать Киеву ракеты SCALP и «сотни бомб»
- Спрос на юридические услуги в России за 2023 год вырос более чем на 18%
- Жителя Алтая задержали за финансирование террористической организации из Украины
- СМИ: В России серьезно выросла заболеваемость коклюшем
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии для работников без опыта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru