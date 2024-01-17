Жителя Алтая задержали за финансирование террористической организации из Украины

«Гражданин принял решение оказать финансовую помощь на приобретение террористической организацией беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования для ведения боевых действий против Российской Федерации», — отметили в ведомстве, указав, что фигурант был участником интернет-сообщества военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в РФ.

По данным следствия, задержанный приобрел со своей банковской карты виртуальную валюту и затем перевел ее на криптокошелек, используемый представителями террористического формирования.

Правоохранители возбудили дело по статье о финансировании терроризма. Фигурант признал вину в содеянном. Мужчину заключили под стражу.

Ранее жителя Крыма задержали по подозрению в вымогательстве денег для украинской армии, сообщает телеканал «360».

Между тем Генпрокуратура России сообщила, что в 2023 году в стране заблокировали 306 сайтов с призывами к финансированию ВСУ, напоминает Ura.ru.

