Авиасалон МАКС снова проведут в онлайн-формате

В сообщении госкорпорации «Ростех» и её дочерней компании «Авиасалон» говорится, что онлайн-проект будет работать «на платформе официального сайта салона».

«Опыт проведения мультимедийного проекта eMAKS в прошлом году доказал, что онлайн-выставка может быть... самостоятельным форматом конгрессно-выставочных мероприятий в авиационной отрасли», – указал замгендиректора «Ростеха» Дмитрий Леликов.

Отмечается, что в числе тематических разделов выставку будут, в том числе, самолётостроение, космические аппараты и технологии, военная авиация, беспилотные авиационные системы и комплексы.

Ранее в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».