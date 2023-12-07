ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ

Жителя Тюменской области задержали за финансирование ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

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«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству», — указали в ведомстве.

По данным правоохранителей, подозреваемый «целенаправленно» перевел деньги вооруженным силам противника, пишет RT. Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике шпиона, собиравшего данные для украинской разведки, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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