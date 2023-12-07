ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ
Жителя Тюменской области задержали за финансирование ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству», — указали в ведомстве.
По данным правоохранителей, подозреваемый «целенаправленно» перевел деньги вооруженным силам противника, пишет RT. Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике шпиона, собиравшего данные для украинской разведки, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Товарооборот РФ и КНР в январе - ноябре достиг исторического рекорда в $218,17 млрд
- Эксперт предупредил о подорожании импортных вин в 2024 году
- В детсадах и школах Нижневартовска ввели масочный режим из-за ОРВИ
- Актер сериала «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям
- В РФ предложили запустить программу «Доступный автомобиль» для многодетных семей
- ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ
- В ЛНР более 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии
- Посол назвал непозволительным заявление США о столкновении Вашингтона и Москвы
- Экс-биатлонистка сборной РФ Виролайнен выступит за Финляндию на Кубке мира
- Три человека погибли в результате стрельбы в Невадском университете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru