Жителю Салехарда, который собирался воевать за Украину, дали три года колонии
Житель Салехарда, который пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных и задержанный в Белгороде, получил три года тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
На допросе он признался, что на подобный шаг его сподвигли материальные проблемы, причем часть заработанного, по собственному признанию, осужденный планировал отдать на восстановление инфраструктуры Украины.
В ведомстве отметили, что мужчина 2001 года рождения. Он признал свою вину и раскаялся.
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