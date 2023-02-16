Жителю Салехарда, который собирался воевать за Украину, дали три года колонии

На допросе он признался, что на подобный шаг его сподвигли материальные проблемы, причем часть заработанного, по собственному признанию, осужденный планировал отдать на восстановление инфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что мужчина 2001 года рождения. Он признал свою вину и раскаялся.