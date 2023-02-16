Жителю Салехарда, который собирался воевать за Украину, дали три года колонии

Житель Салехарда, который пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных и задержанный в Белгороде, получил три года тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

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На допросе он признался, что на подобный шаг его сподвигли материальные проблемы, причем часть заработанного, по собственному признанию, осужденный планировал отдать на восстановление инфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что мужчина 2001 года рождения. Он признал свою вину и раскаялся.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:СудТюрьма
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