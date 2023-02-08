В Госдуме разработали поправки, запрещающие СМИ указывать на тюремное прошлое добровольцев

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой законодательно закрепить такой запрет. В своем письме Пригожин отмечал, что в специальной военной операции на Украине участвует большое количество добровольцев, в том числе ранее осужденных, и достойно исполняет свой долг. Однако СМИ выискивают негативную информацию о добровольцах, представляя их «злодеями и преступниками». Володин предложил ввести новую уголовную статью о дискредитации участников боевых действий, добровольцев (в том числе бывших осужденных) и запретить публикацию негативной информации и критику участников спецоперации, пишет Ura.ru.

«Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции ... подготовил поправки в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе – добровольческих организаций ... а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», — приводит слова Пискарева Telegram-канал думского комитета.

Отмечается, что разработанные поправки направлены для рассмотрения в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

