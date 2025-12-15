Жительницу Белгородской области задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ

По данным ведомства, в декабре 2023 года женщина согласилась тайно сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ). Со своего мобильного телефона она отправляла им координаты и фотографии местности с указанием местонахождения одного из подразделений российской армии.

Уточняется, что против женщины было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанная была заключена под стражу.

Ранее житель Тульской области был задержан за госизмену из-за перевода криптовалюты украинским вооруженным формированиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

