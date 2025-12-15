Жительницу Белгородской области задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ

В Белгородской области задержали местную жительницу, которую подозревают в передаче координат позиций ВС РФ спецслужбам Украины. Об этом со ссылкой на региональный главк ФСБ России сообщает RT.

Под Ростовом задержали агента Киева после поджога термошкафа сотовой вышки

По данным ведомства, в декабре 2023 года женщина согласилась тайно сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ). Со своего мобильного телефона она отправляла им координаты и фотографии местности с указанием местонахождения одного из подразделений российской армии.

Уточняется, что против женщины было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанная была заключена под стражу.

Ранее житель Тульской области был задержан за госизмену из-за перевода криптовалюты украинским вооруженным формированиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
