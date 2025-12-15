Жительницу Белгородской области задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ
В Белгородской области задержали местную жительницу, которую подозревают в передаче координат позиций ВС РФ спецслужбам Украины. Об этом со ссылкой на региональный главк ФСБ России сообщает RT.
По данным ведомства, в декабре 2023 года женщина согласилась тайно сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ). Со своего мобильного телефона она отправляла им координаты и фотографии местности с указанием местонахождения одного из подразделений российской армии.
Уточняется, что против женщины было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанная была заключена под стражу.
Ранее житель Тульской области был задержан за госизмену из-за перевода криптовалюты украинским вооруженным формированиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин продлил действие механизма параллельного импорта на 2026 год
- Путин разрешил арестовывать уклоняющихся от принудительных работ
- Пострадавшая при взрыве газа в Волгоградской области умерла в больнице
- «Победил через молодежь»: Чем обернется для чилийцев новый президент
- Жительницу Белгородской области задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ
- Актриса Ева Смирнова рассказала, чего ждать от «Чебурашки 2»
- Путин подписал закон об эксперименте с больничными для самозанятых
- Испания выделила Украине €2 млрд помощи
- В Венгрии назвали страхи противников конфискации российских активов
- Устранил конкурентов: Почему Зеленский настаивает на «фейковых» выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru