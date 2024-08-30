Жительница Кирова лишилась квартиры из-за попытки помочь «следствию»

Отмечается, что злоумышленники созвонились с потерпевшей, представившись правоохранителями, и попросили оказать помощь следствию. Злоумышленники заявили, что женщина должна якобы фиктивно продать квартиру. Жертва не заподозрила подвоха и переоформила на незнакомого человека квартиру стоимостью 1,9 млн рублей.

Сотрудники прокуратуры помогли кировчанке восстановить право собственности на квартиру. Правоохранители ведут розыск преступников, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что мошенники разрабатывают всё более усовершенствованные способы обмана населения, в том числе, используя доверчивость и уязвимость пенсионеров.

