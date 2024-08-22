Россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ

Для оформления «льготы» просят предоставить персональные данные, включая паспортные и банковские реквизиты, а затем могут попросить пройти по ссылке, отправленной на электронную почту или в мессенджер, якобы для подтверждения льготы.

«На самом деле, эта ссылка может вести на фишинговый сайт, где доверчивого пенсионера просят ввести логин и пароль от личного кабинета на портале Госуслуг или в онлайн-банкинге», — сказал эксперт.

Затем мошенники похищают финансовые средства, а также могут набрать кредитов на имя жертвы. Бондарь подчеркнул о необходимости помнить, что сотрудники коммунальных служб никогда не попросят предоставить личные данные по телефону и не предложат оформить льготы таким образом. Он также призвал всех, кто стал жертвой мошенников сразу же обращаться в правоохранительные органы, а также заблокировать все банковские карты и счета.

Ранее аферистки обокрали пенсионера на 900 тысяч рублей в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

