Россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ
Мошенники разрабатывают всё более усовершенствованные способы обмана населения, в том числе, используя доверчивость и уязвимость пенсионеров, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает «Газета.Ru».
Он рассказал о новой схеме мошенничества, которая связана с предложением фиктивных льгот на оплату коммунальных услуг. По словам эксперта, злоумышленники обращаются к пенсионерам с предложением оформить льготу по уплате ЖКХ, представляясь сотрудниками коммунальных компаний.
«Они могут ссылаться на различные поводы: государственную программу поддержки или даже личную инициативу руководства. Цель злоумышленников — заполучить личные данные жертвы и доступ к ее финансам», — пояснил Бондарь.
Для оформления «льготы» просят предоставить персональные данные, включая паспортные и банковские реквизиты, а затем могут попросить пройти по ссылке, отправленной на электронную почту или в мессенджер, якобы для подтверждения льготы.
«На самом деле, эта ссылка может вести на фишинговый сайт, где доверчивого пенсионера просят ввести логин и пароль от личного кабинета на портале Госуслуг или в онлайн-банкинге», — сказал эксперт.
Затем мошенники похищают финансовые средства, а также могут набрать кредитов на имя жертвы. Бондарь подчеркнул о необходимости помнить, что сотрудники коммунальных служб никогда не попросят предоставить личные данные по телефону и не предложат оформить льготы таким образом. Он также призвал всех, кто стал жертвой мошенников сразу же обращаться в правоохранительные органы, а также заблокировать все банковские карты и счета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru