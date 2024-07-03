СМИ: Пожилые владельцы квартир пользуются уловками телефонных аферистов
Некоторые владельцы квартир старшего возраста приняли на вооружение уловками телефонных мошенников. Недобросовестные собственники выставляют объект на продажу, а после заключения сделки пытаются её оспорить.
Об этом рассказал AIF.Ru адвокат Александр Щербинин. По его словам, пенсионеры нередко ссылаются на то, что средства от реализации квартиры якобы достались виртуальным мошенникам. При этом добросовестных покупателей не впускают в жилище.
Как отметил эксперт, сделки с пожилыми людьми в риэлторской среде проходят п разряду высокого риска. Полностью застраховаться от неприятностей не получится, однако есть несколько правил, которые необходимо соблюдать, посоветовал Щербинин.
Так, следует как можно лучше познакомиться с продавцом, выяснить, почему пенсионер решил продать квартиру или дом. К моменту оформления сделки необходимо удостовериться, что собственник выписался из квартиры. Рассчитывается можно только в безналичном варианте. Кроме того, не стоит «покупаться» на срочную продажу жилья со скидкой 10-15% и даже выше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru