СМИ: Пожилые владельцы квартир пользуются уловками телефонных аферистов

Как отметил эксперт, сделки с пожилыми людьми в риэлторской среде проходят п разряду высокого риска. Полностью застраховаться от неприятностей не получится, однако есть несколько правил, которые необходимо соблюдать, посоветовал Щербинин.

Так, следует как можно лучше познакомиться с продавцом, выяснить, почему пенсионер решил продать квартиру или дом. К моменту оформления сделки необходимо удостовериться, что собственник выписался из квартиры. Рассчитывается можно только в безналичном варианте. Кроме того, не стоит «покупаться» на срочную продажу жилья со скидкой 10-15% и даже выше.

