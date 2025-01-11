Жители Сочи сообщили о землетрясении
Жители Сочи сообщили о землетрясении. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
По словам очевидцев, толчки чувствовались во многих районах Сочи, в Адлере и Дагомысе.
Европейские сейсмологи сообщили, что землетрясение в Сочи было магнитудой 3,9. Эпицентр располагался в девяти километрах от Сочи на глубине пяти километров.
Это не первое землетрясение за день — днем в МЧС сообщали, что зафиксировали сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера интенсивностью два балла. Предположительно, землетрясения связаны с ростом Кавказских гор.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после землетрясения в Тибете зафиксировали свыше 1,2 тысячи афтершоков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru