Жители Сочи сообщили о землетрясении

По словам очевидцев, толчки чувствовались во многих районах Сочи, в Адлере и Дагомысе.

Европейские сейсмологи сообщили, что землетрясение в Сочи было магнитудой 3,9. Эпицентр располагался в девяти километрах от Сочи на глубине пяти километров.



Это не первое землетрясение за день — днем в МЧС сообщали, что зафиксировали сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера интенсивностью два балла. Предположительно, землетрясения связаны с ростом Кавказских гор.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после землетрясения в Тибете зафиксировали свыше 1,2 тысячи афтершоков.

