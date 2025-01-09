В Тибете более 61 тысячи человек пострадали от последствий землетрясения

Число пострадавших от последствий землетрясения в Тибетском автономном районе Китая превысило 61 тысячу. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Десятки жертв: В Тибете произошло землетрясение 6,8 балла

«По состоянию на 6.00 утра (01.00 мск) 9-го числа в результате землетрясения... 61 500 человек пострадали», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП погибли 126 человек.

Ранее в Тибетском автономном районе произошли подземные толчки магнитудой 6,8. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 1 211 афтершоков.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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