В Тибете более 61 тысячи человек пострадали от последствий землетрясения
9 января 202512:24
Число пострадавших от последствий землетрясения в Тибетском автономном районе Китая превысило 61 тысячу. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
«По состоянию на 6.00 утра (01.00 мск) 9-го числа в результате землетрясения... 61 500 человек пострадали», — указано в сообщении.
Отмечается, что в результате ЧП погибли 126 человек.
Ранее в Тибетском автономном районе произошли подземные толчки магнитудой 6,8. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 1 211 афтершоков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru