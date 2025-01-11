Несколько землетрясений произошло в Сочи

Рано утром 11 января в Сочи зафиксировали несколько землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской сейсмологической станции Елену Карпович.

По данным источника, магнитуда толчков составила 3,5. Специалист объяснила, что причиной землетрясений в Сочи стал рост молодых гор Кавказа.