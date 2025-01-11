Несколько землетрясений произошло в Сочи

Рано утром 11 января в Сочи зафиксировали несколько землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской сейсмологической станции Елену Карпович.

По данным источника, магнитуда толчков составила 3,5. Специалист объяснила, что причиной землетрясений в Сочи стал рост молодых гор Кавказа.

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Отмечается, что толчки чувствовались в разных районах города. Разрушений нет. Приблизительный очаг подземных толчков был зафиксирован в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 км от микрорайона Бытха.

До этого о подземном толчке в Бытхе говорилось в ноябре прошлого года, передает RT.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после землетрясения в Тибете зафиксировали свыше 1,2 тысячи афтершоков.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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