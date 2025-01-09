После землетрясения в Тибете зафиксировали более 1,2 тысячи афтершоков

Более 1,2 тысячи подземных толчков зафиксировали после землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. Об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на сейсмологическое управление региона.

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Отмечается, что сейсмологи зарегистрировали 1 211 афтершоков. Сильнейший из них — магнитудой 4,4 — произошел в 18 километрах от эпицентра землетрясения.

Ранее в Тибетском автономном районе зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,8. В результате стихийного бедствия 126 человек погибли, еще 188 получили травмы, напоминает RT.

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ФОТО: НСН
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