После землетрясения в Тибете зафиксировали более 1,2 тысячи афтершоков
9 января 202511:59
Более 1,2 тысячи подземных толчков зафиксировали после землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. Об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на сейсмологическое управление региона.
Отмечается, что сейсмологи зарегистрировали 1 211 афтершоков. Сильнейший из них — магнитудой 4,4 — произошел в 18 километрах от эпицентра землетрясения.
Ранее в Тибетском автономном районе зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,8. В результате стихийного бедствия 126 человек погибли, еще 188 получили травмы, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд продлил домашний арест супруге бывшего мэра Сочи
- В РЖД заявили о сокращении объемов погрузки
- Апельсиновый сок и унитазы: Канада может ввести пошлины на некоторые товары из США
- В Тибете более 61 тысячи человек пострадали от последствий землетрясения
- МО РФ: Украинская сторона потеряла за сутки около 1480 военнослужащих
- В 2024 году турпоток в Крым вырос до 6 млн
- В Севастополе собрали и вывезли 140,7 тонны загрязненного мазутом грунта
- На программу «Земский учитель» направят более 3,2 млрд рублей
- После землетрясения в Тибете зафиксировали более 1,2 тысячи афтершоков
- Роспотребнадзор назвал способ восстановления после праздников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru