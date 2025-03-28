Жители Россоши сообщают о звуках взрывов в небе

Жители Россоши Воронежской области сообщают о звуках взрывов в небе, сообщает Telegram-канал Mash.

ПВО сбила пять беспилотников над территорией Крыма

По предварительным данным, российская ПВО сбила минимум четыре беспилотника Вооруженных сил Украины.

По словам очевидцев, это произошло в начале второго часа ночи. Люди видели в небе яркие вспышки.

Беспилотники летели в сторону электромеханического завода. Их уничтожили.

Ранее средства ПВО сбили несколько беспилотников у Воронежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияБеспилотникиВСУ

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