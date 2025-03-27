Средства ПВО сбили несколько беспилотников у Воронежа

Воронежские силы ПВО уничтожили несколько беспилотников, приближавшихся к городу. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Он напомнил о запрете публикации снимков и видео с места происшествия, особенно с указанием координат.

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Гусев также уточнил, что угроза атаки в регионе сохраняется, а сигнал тревоги прозвучал в 19:44 мск.

Ранее губернатор заявлял, что системы ПВО и РЭБ обнаружили и ликвидировали несколько дронов в пригороде Воронежа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУВоронежПВО

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