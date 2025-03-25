ПВО сбила пять беспилотников над территорией Крыма

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде завершилис

В Госдепе заявили, что переговоры РФ и США в Саудовской Аравии сосредоточены на восстановлении торговой деятельности в Черном море

В Якутии ожидают сложный паводковый сезон Во всей Сирии полностью пропал интернет

Больше половины россиян поддержали возврат оценки за поведение в школах