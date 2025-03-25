ПВО сбила пять беспилотников над территорией Крыма

Пять дронов ВСУ нейтрализовали в небе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», - указано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что БПЛА ликвидировали прошедшей ночью.

Накануне Минобороны отчиталось о 227 сбитых беспилотниках за сутки, аппараты пытались ударить по территории РФ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:КрымПВОБеспилотникиМинобороны

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