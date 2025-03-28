Жители Энгельса сообщили о звуках взрывов в небе

Жители Энгельса Саратовской области сообщили о звуках взрывов в небе, сообщает Telegram-канал Mash.

Средства ПВО сбили несколько беспилотников у Воронежа

По предварительным данным, работает российская ПВО. По словам очевидцев, взрывы начались около 4 часов утра.

О повреждениях и пострадавших неизвестно.

Ранее жители Россоши сообщили о звуках взрывов в небе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Российская АрмияВзрывыВСУПВО

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