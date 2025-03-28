Жители Энгельса сообщили о звуках взрывов в небе
28 марта 202505:02
Жители Энгельса Саратовской области сообщили о звуках взрывов в небе, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, работает российская ПВО. По словам очевидцев, взрывы начались около 4 часов утра.
О повреждениях и пострадавших неизвестно.
Ранее жители Россоши сообщили о звуках взрывов в небе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru