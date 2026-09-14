В эпоху развития технологий важно проявлять изобретательность и учить студентов навыкам, иначе они не справятся с заданиями даже с помощью искусственного интеллекта (ИИ), рассказала НСН преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк.

В эпоху ИИ использовать их для проверки знаний студентов бессмысленно, заявил проректор МГУ Леонид Гусев на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, учитель и ученик сейчас должны обсуждать вопросы, которые их по-настоящему интересуют, и развивать понимание. Абелюк не согласилась с таким мнением.