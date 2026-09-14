Преподаватель объяснила, почему ИИ не поможет студентам
Навыки передачи информации необходимо развивать самостоятельно, заявила НСН Евгения Абелюк.
В эпоху развития технологий важно проявлять изобретательность и учить студентов навыкам, иначе они не справятся с заданиями даже с помощью искусственного интеллекта (ИИ), рассказала НСН преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк.
В эпоху ИИ использовать их для проверки знаний студентов бессмысленно, заявил проректор МГУ Леонид Гусев на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, учитель и ученик сейчас должны обсуждать вопросы, которые их по-настоящему интересуют, и развивать понимание. Абелюк не согласилась с таким мнением.
«Ребята действительно злоупотребляют использованием искусственного интеллекта в своей работе. Однако надо учиться реферированию. Важно уметь выделять главное, а затем внятно и лаконично передавать информацию. Поэтому сегодня преподавателям нужны всякие хитрости — требуется разговор по работе. Я считаю, что преподавателю вполне хватит времени, чтобы по беседе понять, списал человек с нейросети или нет. Он может поплыть в теме, потому что даже не удосужился прочитать ответ на заданную тему. А если все совсем слабо, то это видно — кто-то даже нужных вопросов не может задать. Усилия и изобретательность нужны для того, чтобы искусственный интеллект не заменял студента, но, с другой стороны, мог быть помощником. Очень важно учить правильно задавать вопросы. Я думаю, что нужно научиться всем использовать плюсы ИИ, они очень ведь большие», — подчеркнула она.
Ранее Абелюк объяснила НСН, как преподаватели отличают работы, которые были сделаны с участием ИИ от «человеческих».
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