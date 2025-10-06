В Калужской области жилой дом поврежден из-за падения обломков БПЛА

Жилой дом был поврежден на фоне отражения атаки БПЛА в Калужской области. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, утром 6 октября средства ПВО уничтожили один дрон над Малоярославецким муниципальным округом.

«При падении обломков в одном из населенных пунктов повреждено остекление жилого дома», - указал Шапша.

Никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Россией уничтожили 251 украинский беспилотник, пишет 360.ru. В частности, в Калужской области ликвидировали два БПЛА.

