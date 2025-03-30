Житель Суджи заявил, что иностранные наёмники издевались над людьми

Наемники из Грузии и Польши в Курской области, которые воевали на стороне ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя населенного пункта Гончаровка Суджанского района Николая.

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«Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали», — заявил он. Наемники базировались не в Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник заявил, что наемники Вооруженных сил Украины из Польши и Грузии отличились особыми зверствами в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУНаемникиКурская Область

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