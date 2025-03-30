«Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали», — заявил он. Наемники базировались не в Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник заявил, что наемники Вооруженных сил Украины из Польши и Грузии отличились особыми зверствами в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

