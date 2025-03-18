Он сослался на показания людей, которых эвакуировали с освобожденных территорий. По их словам, особыми зверствами отличались поляки, грузины и ряд иностранцев.

Дипломат указал, что точные данные, в частности, о числе совершавших преступления иностранных наемников в Курской области огласят позднее. В настоящее время пленные иностранцы дают показания.

Ранее стало известно, что оскорбительную надпись в Судже могли оставить грузинские наемники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

