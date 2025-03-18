Мирошник: Наемники из Польши и Грузии отличились зверствами под Курском

Наемники Вооруженных сил Украины из Польши и Грузии отличились особыми зверствами в Курской области, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник.

Наемника из Грузии приговорили к пожизненному заключению в ДНР

Он сослался на показания людей, которых эвакуировали с освобожденных территорий. По их словам, особыми зверствами отличались поляки, грузины и ряд иностранцев.

Дипломат указал, что точные данные, в частности, о числе совершавших преступления иностранных наемников в Курской области огласят позднее. В настоящее время пленные иностранцы дают показания.

Ранее стало известно, что оскорбительную надпись в Судже могли оставить грузинские наемники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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