Мирошник: Наемники из Польши и Грузии отличились зверствами под Курском
Наемники Вооруженных сил Украины из Польши и Грузии отличились особыми зверствами в Курской области, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник.
Он сослался на показания людей, которых эвакуировали с освобожденных территорий. По их словам, особыми зверствами отличались поляки, грузины и ряд иностранцев.
Дипломат указал, что точные данные, в частности, о числе совершавших преступления иностранных наемников в Курской области огласят позднее. В настоящее время пленные иностранцы дают показания.
Ранее стало известно, что оскорбительную надпись в Судже могли оставить грузинские наемники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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