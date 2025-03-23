СМИ: Американские наемники в ВСУ захотели прекращения огня

Наемники из США, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, выступают за прекращение огня, сообщает The Times.

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Издание пишет, что победа на выборах президента США Дональда Трампа стала для них ударом. Наемники пожаловались на огромные потери. Медик команды «Дельта» рассказал о миссии, которая закончилась для его роты потерями в 90 процентов.

Смена позиции Вашингтона по украинскому вопросу после прихода Трампа стала ударом для американских наемников.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник заявил, что наемники Вооруженных сил Украины из Польши и Грузии отличились особыми зверствами в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУНаемники

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