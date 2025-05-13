Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ

В Шебекино при атаке украинского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ по зданию правительства пострадал замгубернатора Лоренц

Он уточнил, что 18-летний парень получил слепые осколочные ранения обеих ног, а также открытый перелом костей левой голени.

«Медики оказывают всю необходимую помощь», - написал глава региона.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ погиб 21 человек, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияШебекиноВСУБелгородская область

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