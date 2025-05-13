Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ
13 мая 202517:24
В Шебекино при атаке украинского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что 18-летний парень получил слепые осколочные ранения обеих ног, а также открытый перелом костей левой голени.
«Медики оказывают всю необходимую помощь», - написал глава региона.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ погиб 21 человек, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru