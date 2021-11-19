Житель Щёлково ударил женщину из-за мешающей проходу магазинной тележки
Полиция разыскивает мужчину, который в ходе конфликта сильно ударил 44-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошёл в Щёлково в магазине «Пятёрочка». По словам потерпевшей, мужчина потребовал, чтобы женщина убрала с прохода магазинную тележку, на что она посоветовала ему самому расчистить себе путь, убрав стоящие пустые тележки. После этого, уже на улице, мужчина догнал женщину и ударил в лицо.
«Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта», — рассказили правоохранители «Радио 1».
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