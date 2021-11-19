Житель Щёлково ударил женщину из-за мешающей проходу магазинной тележки

Инцидент произошёл в Щёлково в магазине «Пятёрочка». По словам потерпевшей, мужчина потребовал, чтобы женщина убрала с прохода магазинную тележку, на что она посоветовала ему самому расчистить себе путь, убрав стоящие пустые тележки. После этого, уже на улице, мужчина догнал женщину и ударил в лицо.

«Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта», — рассказили правоохранители «Радио 1».

Ранее пьяный мужчина напал на сотрудников службы безопасности в московском аэропорту Шереметьево.