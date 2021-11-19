СМИ: пьяный пассажир напал на охрану в аэропорту Шереметьево

Инцидент произошёл в Duty Free. Чтобы разобраться с буйным клиентом продавцы вызвали охрану, однако мужчина и не подумал успокаиваться.

Клиент схватил и разбил две бутылки, а затем, угрожая разбитыми горлышками, попытался напасть на сотрудника службы безопасности. К счастью, подоспел второй охранник, который нейтрализовал дебошира.

Ранее правоохранители задержали двоих мигрантов, которые подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца (МЦК), по факту драки, которая произошла 14 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».