СМИ: пьяный пассажир напал на охрану в аэропорту Шереметьево
Пьяный мужчина устроил дебош в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА ФАН.
Инцидент произошёл в Duty Free. Чтобы разобраться с буйным клиентом продавцы вызвали охрану, однако мужчина и не подумал успокаиваться.
Клиент схватил и разбил две бутылки, а затем, угрожая разбитыми горлышками, попытался напасть на сотрудника службы безопасности. К счастью, подоспел второй охранник, который нейтрализовал дебошира.
Ранее правоохранители задержали двоих мигрантов, которые подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца (МЦК), по факту драки, которая произошла 14 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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