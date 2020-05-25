Драка на борту рейса Сочи-Москва вылилась в уголовное дело

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 мая. После приземления лайнера в Домодедово повздорили двое пассажиров: мужчины 1986 и 2001 годов рождения.



В результате перепалка переросла в драку — мужчины сцепились в проходе между креслами. Видеозапись их схватки позже появилась в интернете. Успокаивать драчунов пришлось сотрудникам полиции.



По факту драки возбуждено дело по статье «Хулиганство на воздушном транспорте». Ведомство направило в авиакомпанию запрос с просьбой оценить материальный ущерб, отмечает «Свободная пресса».