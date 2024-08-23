Житель Карачаево-Черкесии рассказал о спасении застрявших на Домбае туристов
Из-за сильного ветра с новой силой вспыхнул лесной пожар на Домбае (Карачево-Черкессия). Об этом помогающий тушить огонь местный житель Ибрагим Узденов сообщил изданию «Газета.Ru».
По его словам, мощные порывы ветра начались во второй половине дня, когда открытых очагов горения на площади около половины гектара уже не оставалось. Верховые очаги вспыхнули за несколько секунд, начали падать деревья. «Сложность тушения была в том, что очень крутой склон, передвигаться не так просто. Но, несмотря на это, пожарные смогли затащить туда гидранты и продолжали тушить водой», — пояснил Узденов.
Мужчина добавил, что огонь распространился по долине и перебрался через реку Гоначхир. Заблокированные в Гоначхирском ущелье туристы смогли эвакуироваться на своих автомобилях рано утром 23 августа — ранее их специально не выпускали на дорогу из-за опасности падения деревьев или камней на проезжавшие автомобили.
Узденов отметил, что сейчас пострадавших нет, однако говорить о том, когда пожар будет потушен, пока рано. Он подчеркнул, что на месте происшествия задействовано «огромное количество служб».
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС вывезли более 200 туристов из лесного пожара в Домбае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru