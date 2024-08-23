Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в Домбае
Сотрудники МЧС вывезли более 200 туристов из лесного пожара в Домбае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно, что спасатели вывели людей из Гоначхирского ущелья и подняли их в район озера Туманлы-Кель, в где нет задымления.
«Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место», — отметили в ведомстве.
МЧС подчеркивает, что всего было вывезено 236 человек, в том числе 43 ребенка.
Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что из зоны пожара в лесном массиве Гоначхирского ущелья эвакуировали 193 взрослых и 43 ребенка, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru