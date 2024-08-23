Площадь лесного пожара у поселка Домбай выросла до 15 гектаров

Для борьбы с огнем планируется задействовать вертолет МЧС. В район бедствия направлены также специалисты Роспотребнадзора, которые замерят уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

На данный момент с огнем борются порядка 220 человек и 54 единицы техники. Сотрудники МЧС накануне вывезли более 200 туристов из лесного пожара в Домбае.

