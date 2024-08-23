Площадь лесного пожара у поселка Домбай выросла до 15 гектаров

Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии увеличилась до 15 гектаров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве заявили, что обстановка остается сложной, но «находится под контролем». Распространению огня способствовали жаркая сухая погода и сильный ветер. Утверждается, что предпринимаются все шаги для того, чтобы огонь не добрался до поселка Домбай.

Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Домбая Карачаево-Черкесии

Для борьбы с огнем планируется задействовать вертолет МЧС. В район бедствия направлены также специалисты Роспотребнадзора, которые замерят уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

На данный момент с огнем борются порядка 220 человек и 54 единицы техники. Сотрудники МЧС накануне вывезли более 200 туристов из лесного пожара в Домбае.

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ФОТО: РИА Новости / Егор Комаров
ТЕГИ:Лесные ПожарыКарачаево-черкесия

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