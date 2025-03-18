Житель Челябинской области рассказал, что звукового оповещения о потопе не было

Мужчина поделился, что его участок затопило за считанные минуты, а МЧС в «их месте» нет. По словам мужчины, приезжали только представители администрации, которые «посмотрели и уехали».

Роман отметил, что не видит от властей особенных действий для помощи гражданам, хотя МЧС помогают выбраться из подтопленных мест людям. По его словам, не было и гудков, для того, чтобы люди могли себе помочь.

Ранее начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук сообщил НСН, что в этом году европейская часть России столкнется с серьезным маловодьем рек, на Волге придется ограничить судоходство в самом начале навигации.

