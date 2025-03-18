Житель Челябинской области рассказал, что звукового оповещения о потопе не было
Житель города Аша в Челябинской области, который подтопило из-за подъема уровня воды в реке Сим, рассказал, что оповещение от МЧС в социальных сетях о потопе было, однако звукового оповещения не было. Рассказ Романа приводит «Газета.Ru».
По данным в ГУ МЧС России по Челябинской области, в городе Аша подтопило 31 участок из-за повышения уровня воды и схода льда в реке Сим. Сейчас идет эвакуация людей, введен режим ЧС.
Мужчина поделился, что его участок затопило за считанные минуты, а МЧС в «их месте» нет. По словам мужчины, приезжали только представители администрации, которые «посмотрели и уехали».
Роман отметил, что не видит от властей особенных действий для помощи гражданам, хотя МЧС помогают выбраться из подтопленных мест людям. По его словам, не было и гудков, для того, чтобы люди могли себе помочь.
Ранее начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук сообщил НСН, что в этом году европейская часть России столкнется с серьезным маловодьем рек, на Волге придется ограничить судоходство в самом начале навигации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru