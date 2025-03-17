Умер актер театра и кино Виталий Мещеряков

Актер театра и кино Виталий Мещеряков скончался на 58-м году жизни после продолжительной болезни. О его смерти сообщили в Мичуринском драматическом театре, где артист служил с 1990 года.

В театре выразили глубокие соболезнования, отметив, что уход Мещерякова стал неожиданной утратой для коллектива.

СМИ: В Москве нашли мертвым актера Александра Милокостого

За годы работы он исполнил десятки ролей в знаковых спектаклях, в том числе в постановках «Вишневый сад», «Слуга двух господ», «Бременские музыканты» и «Волшебник Изумрудного города».

Помимо театральной сцены, Мещеряков также снимался в кино и телесериалах. Одной из его экранных работ стал проект «Москва. Три вокзала», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры