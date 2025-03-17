Умер актер театра и кино Виталий Мещеряков

Актер театра и кино Виталий Мещеряков скончался на 58-м году жизни после продолжительной болезни. О его смерти сообщили в Мичуринском драматическом театре, где артист служил с 1990 года.

В театре выразили глубокие соболезнования, отметив, что уход Мещерякова стал неожиданной утратой для коллектива.